РИАМО - 29 мар. Все кладбища на территории Подмосковья подготовят к массовому посещению в дни предстоящих православных праздников, соответствующее распоряжение подписал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Документом определены дни массового посещения подмосковных кладбищ в апреле-июне, это 25 апреля (Вербное воскресенье), 1-2 мая (Пасха), 9 мая (Красная горка, День Победы), 11 мая (Радоница, поминовение усопших), 20 июня (День Святой Троицы).

До указанных дат органам местного самоуправления следует привести кладбища в порядок. Также это касается воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений на кладбищах. Кроме того, на территориях, прилегающих к кладбищам, организуют торговлю.

Всего в Подмосковье насчитывается свыше 1,6 тыс. кладбищ. У православных верующих принято посещать могилы близких на религиозные праздники, главным из которых является Пасха. Светлое Христово Воскресение не имеет постоянной даты, а высчитывается по лунному календарю. Вербное воскресение, Антипасха, Вознесение и Троица тоже меняют свою дату в зависимости от дня празднования Пасхи.