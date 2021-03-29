РИАМО - 29 мар. В «Экспоцентре» на Красной Пресне со 2 по 4 апреля состоится выставка «Велокульт 2021», на которой можно будет увидеть лучшие модели велосипедов, посмотреть гонки и поучаствовать в розыгрышах, сообщают организаторы выставки.

«Велокульт 2021» ставит целью популяризацию и привлечение внимания широкой аудитории к велоспорту и велокультуре в России.

Под крышей центрального выставочного комплекса свои велосипеды и комплектующие представят Trialzone, Seabike, Triton, Tony Step Bike, и многие другие компании. Также мастера представят уникальные велосипеды, которые создают сами.

На территории «Экспоцентра» состоится гонка «Велокульт-Format». На ней профессионалы и любители будут демонстрировать свое мастерство. Главное в соревнованиях – невероятный темп и динамичность, сохраняющиеся все время турнира.

Еще посетители выставки смогут увидеть гонки BearBike Speed Shore, во время которых спортсмены соревнуются друг с другом на специально подготовленной трассе. Она напоминает полосу препятствий и требует идеального баланса и высокого уровня навыка управления велосипедом.

На сцене будут выступать известные люди велосипедного мира. Они поделятся своими секретами и опытом, расскажут, как за раз проехать больше 1 тыс. км на велосипеде, можно ли объехать весь мир по береговой линии.

На выставке «Велокульт 2021» пройдут разнообразные конкурсы и розыгрыши призов. Один из главных — розыгрыш велосипеда Forward, который пройдет прямо во время выставки.

Гости «Велокульта 2021» также могут посетить международную юбилейную выставку «Мотовесна», выставку гоночной индустрии Motorsport Expo 2021 и первый в России салон электротранспорта «ЕДрайв».