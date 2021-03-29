РИАМО - 29 мар. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела рабочую встречу с заместителем посла Объединенных арабских эмиратов в России Хамадом Рашедом Аль-Хебси, они обсудили возможности развития экономического сотрудничества Подмосковья с ОАЭ, сообщает пресс-служба министерства.

Сотрудничество происходит при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и фонда ОАЭ Mubadala. Среди текущих проектов с участием ОАЭ - первый пилотный проект ГЧП в сфере ядерной медицины в России в Подольске и Балашихе, строительство ЦКАД, холдинг «Вертолеты России» в Люберцах.

«Мы предложили коллегам из эмиратов рассмотреть возможность инвестиций в развитие гостиничного бизнеса в Подмосковье. В частности, регион обладает большим туристическим потенциалом: исторические города, например, Коломна или Сергиев Посад, известны далеко за пределами России. Есть зоны вокруг аэропортов, где гостиницы также очень востребованы», - сказала Зиновьева.

По ее словам, для реализации гостиничных проектов в Подмосковье создано 58 площадок, где иностранные инвесторы получат субсидии в размере до 1,3 млн долларов США, земельный участок без торгов, компенсацию процентов по кредитам и налоговые льготы. Эти предложения заинтересовали бизнесмена из ОАЭ.

Заместитель посла и министр также обсудили экспорт. Сейчас Подмосковье находится на седьмом месте среди российских регионов-экспортеров. ОАЭ заинтересованы в покупке продукции автомобилестроения, машиностроения, мебельной промышленности, электротехнической промышленности и других сфер подмосковного производства.

Также они предложили друг другу сотрудничество на выставках. Представителей Московской области пригласили в Дубай на выставку ЭКСПО-2020, которую перенесли из-за пандемии. Зиновьева, в свою очередь, пригласила арабских коллег принять участие в выставке «Армия-2021» и МАКСе.