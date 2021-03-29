РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. В подмосковных Люберцах в 2021 году планируют реорганизовать порядка 37 образовательных учреждений, сообщила начальник управления образования округа Виктория Бунтина.

«Создание образовательных комплексов на территории Люберец началось в 2015 году, за этот период, по сегодняшний день, создано уже 32 комплекса. Реорганизация осуществляется двумя способами: присоединение действующих учреждений друг к другу и присоединение новых корпусов к тем учреждениям, которые располагаются в территориальной близости», - сказала Бунтина.

По ее словам, на сегодняшний день в округе 88 учреждений образования.

«На 2021 год мы выдвинули довольно смелые планы по реорганизации всей сети. Думаем, что реарганизуем порядка 37 учреждений. И с учетом новых учреждений в сети у нас будет чуть более 60 образовательных организаций - это очень эффективная мера в плане управления. Те детские сады или школы, которые имеют малое количество детей или воспитанников, конечно же, с трудом выживают в этих экономических условиях», - объяснила Бунтина.