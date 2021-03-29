РИАМО - 29 мар. После зимы на уборку территории Подмосковья выйдут депутаты Мособлдумы, общеобластной субботник состоится 24 апреля, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

«По традиции депутаты примут участие в этом мероприятии», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также пригласил присоединиться к субботнику неравнодушных граждан региона с целью объединиться и сделать Подмосковье красивым, благоустроенным и привлекательным.

Общий областной субботник намечен на 24 апреля, муниципальные пройдут 3, 10 и 17 апреля. Особое внимание уделят уборке памятникам Великой Отечественной войны и паркам.

В рамках субботников будут убирать мусор, ремонтировать лавочки, урны. Также предстоит ремонт и покраска ограждений и декоративных заборов, опиловка деревьев, спил сухостоя и уборка, обустройство клумб, высадка деревьев и кустарников, а также подметание, ремонт тротуаров и проездов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев распорядился привести в порядок города Московской области после зимы.