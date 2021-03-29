РИАМО - 29 мар. Соблюдение простых правил пожарной безопасности позволит избежать возгорания в доме, которое может иметь трагические последствия, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Проще предотвратить

Основные причины пожаров в жилых домах и квартирах - небрежное обращение с огнем, например, курение и применение открытых источников огня, а также неисправности и нарушения в эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, электрооборудования. Однако возгорания можно избежать.

«Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы, следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, эксплуатируйте их в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей», - отметили спасатели.

Кроме того, не следует включать в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая сеть. В помещении нельзя пользоваться источниками открытого огня, в квартирах запрещается хранить баллоны с горючими газами и емкости с легковоспламеняющимися жидкостями. Пути эвакуации в жилых помещениях должны быть свободны.

Также нельзя оставлять без присмотра газовые и электронагревательные приборы, применять самодельные электрические предохранители (жучки). Опасно подвешивать электрические провода на гвоздях или металлических предметах. Нельзя эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

Помимо всего, взрослые должны объяснить детям, к чему могут привести игры со спичками и зажигалками.

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Что поможет спастись

При возникновении возгорания следует немедленно вызвать пожарную охрану. Если загорелся электроприбор, нужно постараться его обесточить или выключить рубильник. Окна и форточки в квартире необходимо закрыть, чтобы огонь не разгорался сильнее.

«Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного горшка», - рассказали в МЧС.

Если потушить пламя своими силами не удается, нужно немедленно покинуть квартиру через входную дверь. Если путь к ней отрезан, следует спасаться через балкон. Открывать дверь на балкон нужно осторожно, чтобы пламя не усилилось от большого притока свежего воздуха. С помощью балконного люка можно перейти на нижний этаж или попытаться попасть по смежному балкону к соседям. Крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам, а тем более прыгать вниз.

В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись. В задымленном подъезде необходимо идти, держась за стены. В высотном доме не стоит бежать вниз сквозь пламя - нужно использовать возможность спастись на крыше здания.

Во время пожара нельзя пользоваться лифтом, поскольку в любой момент его могут отключить. Защитить нос и рот в задымленном пространстве поможет мокрый шарф или платок.