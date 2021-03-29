РИАМО - 29 мар. Сначала года ветеринарные специалисты Подмосковья провели шесть исследований с использованием эндоскопа, эндоскопическое исследование питомца можно сделать в ветеринарных клиниках Государственной ветеринарной службы региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С помощью эндоскопии ветеринарные врачи проводят исследования органов дыхания, органов ЖКТ, а также извлечение инородных предметов из вышеуказанных систем органов животных. С использованием эндоскопа сначала года ветеринарные специалисты региона провели 6 исследований», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что эндоскоп дает шанс избежать продолжительных и сложных операций. Процесс восстановления животного сокращается с 2-3 недель реабилитации до нескольких дней.

Эндоскоп предоставляет возможность осмотреть полые органы и полости при помощи введения в них инструментов, которые снабжены оптической и осветительной системами. Он же позволяет провести манипуляции с диагностическими и лечебными целями.

Самой распространенной причиной проведения эндоскопии является извлечение инородных предметов из ЖКТ. Так, у питомцев находят кости, саморезы, резинки для волос, детские игрушки и другие предметы.

Ветеринарные клиники Государственной ветслужбы Подмосковья находятся по адресам: Домодедове, улица Промышленная, дом 15; Королев, улица Нестеренко, дом 17; Мытищи, Олимпийский проспект, 43А строение 1; Ступино, улица Куйбышева, дом 73, Наро-Фоминский городской округ, город Апрелевка, улица Апрелевская, дом 52А, Одинцовский городской округ, Малые Вяземы, улица Северная, владение 1, строение 1.

Уточнить график работы врачей и записаться на эндоскопию можно по телефону единого контакт-центра: 8(495)668-01-25.

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