РИАМО - 29 мар. В поселке Тучково Рузского городского округа открыли новую школу, которая рассчитана на 550 учеников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы продолжаем активно строить и открывать новые школы. Делаем это не только в больших, густонаселенных городах, но и в наших отдаленных территориях. Главная задача, конечно, закрыть вопрос со второй сменой там, где она еще осталась», - отметил Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что за счет новой школы в Тучкове ликвидируют вторую смену сразу в двух других школах поселка.

По его словам, учебное заведение оборудовали самой передовой техникой. В школе есть лаборатория и мастерские, столовая на 200 мест, спортивный и актовый залы, а после основных уроков ребята смогут посещать различные кружки.

«В декабре, когда мы откроем еще одну школу, все дети в Тучкове будут учиться только в первую смену», - отметил губернатор.

В текущем году в Московской области планируется ввести в эксплуатацию 27 школ.