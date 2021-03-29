РИАМО - 29 мар. Новый гипермаркет «Леруа Мерлен» в Наро-Фоминском городском округе» открывается 31 марта, его начали строить в начале прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Новый гипермаркет товаров для ремонта и обустройства дома открывается 31 марта. Строительство объекта площадью более 13 тыс. кв. м. началось в январе прошлого года. Инвестор вложил в проект порядка 1,5 млрд рублей. Трафик покупателей в день составит более 3,5 тыс. человек, это 1,2 млн в год», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

В магазине будут продавать более 35 тысяч наименований товаров для дома и интерьера, ремонта, сада и строительные материалы.

Воскресенский также добавил, что с открытием нового гипермаркета для жителей Подмосковья будет создано порядка 250 новых рабочих мест. Еще для покупателей рядом с гипермаркетом оборудована парковка на 500 машино-мест.