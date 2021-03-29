РИАМО - 29 мар. В Рузе открылся «Дом Юнармии», который стал четвертым в Подмосковье и 67-м в России, сообщается на портале регионального правительства.

«Мы ведем работу над тем, чтобы открыть такие центры по всему Подмосковью. «Дома Юнармии» должны находиться в шаговой доступности для юнармейцев области», — сказал начальник штаба «Юнармии» в Подмосковье Александр Легков.

Новый «Дом Юнармии» станет площадкой для встреч и общения школьников Рузы и соседних городов. Здесь подростки будут изучать историю и географию России, военное дело, медицину, краеведение, стрельбу и робототехнику. На базе учреждения планируется создание первого в Подмосковье юнармейского центра волонтерской помощи.

На церемонии открытия присутствовали представители главного штаба «Юнармии», военного комиссариата Московской области и Рузского городского округа, организации ветеранов Вооруженных Сил РФ.

Общественное движение «Юнармия» существует в Подмосковье с 2016 года. Оно объединяет более 34 тыс. детей. В 2019 году открылись «Дома Юнармии» в Ногинске и Подольске, в начале 2021 года — в Краснознаменске.