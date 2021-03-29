РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Пробка протяженностью почти 2 км образовалась на въезде в подмосковный Красногорск со стороны Новорижского шоссе вечером в понедельник, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Затор начинается на Новорижском шоссе, не доезжая моста через Москву-реку. Также затруднено движение на кругу и Ильинском шоссе до военного городка Павшино. Общая протяженность пробки на этом участке – 1,98 километра. Также сервис предупреждает о ремонтных работах на Новорижском шоссе в районе моста.

На Волоколамском шоссе при движении в область автомобилистам придется потратить больше времени на дорогу на участке от эстакады микрорайона Изумрудные холмы. Участки маршрута обозначены красным и желтым цветами. Затруднен выезд на шоссе со второстепенных улиц.

Также красным на карте обозначен отрезок пути от улицы Зенитчиков в столичном микрорайоне Митино до улицы Речной в Красногорске.

Вечерняя пробка образовалась и на въезде в поселок Нахабино со стороны Новорижского шоссе через деревню Исаково соседней Истры.