РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. Мужская сборная Люберец завоевала первое место в общекомандном зачете на чемпионате Московской области по тяжелой атлетике, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В ДС «Триумф» в Люберцах 27 марта состоялся чемпионат Московской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В соревнованиях участвовали 150 спортсменов из 14 муниципалитетов Подмосковья.

«Первое место в общекомандном зачете завоевала мужская команда Люберец. Второе место – у спортсменов из Видного, третье – из Ногинска. Победители вошли в сборную Московской области и получили путевки на чемпионат ЦФО и первенство России, которое пройдет в Ханты-Мансийске в июне 2021 года», – отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что спортсмены Люберецкой спортивной школы олимпийского резерва завоевали девять медалей.

«Первые места – у Всеволода Васильева (весовая категория до 55 кг с суммой двоеборья 175 кг), Евгения Семилетова (в/к до 81 кг с суммой двоеборья 288 кг), Артема Тишинского (в/к до 109 кг с суммой двоеборья 327 кг). Вторые места – у Марселя Хузина (в/к до 67 кг с результатом с суммой двоеборья 202 кг), Алексея Семилетова (в/к до 89 кг с суммой двоеборья 295 кг), Дмитрия Абрамцева (в/к до 89 кг с суммой двоеборья 292 кг). Третье место – у Дианы Пермяшкиной (в/к до 55 кг с суммой двоеборья 131 кг), Дарьи Мезенцевой (в/к до 71 кг с суммой двоеборья 166 кг), Ильи Назарова (в/к до 102 кг с суммой двоеборья 285 кг)», – уточнил Ружицкий.

По его словам, результаты чемпионов и призеров превышают норматив мастера спорта России.