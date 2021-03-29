РИАМО - 29 мар. Презентация книги об известной фигуристке «Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию» Елены Зотовой и фантастического романа «Лабрис» Глеба Кащеева пройдет в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» 2 и 4 апреля, сообщает пресс-служба сети.

Фигуристка Александра Трусова и автор книги о ней Елена Зотова встретятся с поклонниками фигурного катания 2 апреля в 19:00.

В рамках встречи у зрителей будет возможность узнать последние новости из жизни спортсменки, как прошел чемпионат мира 2021 года, как она организует свои тренировки, как ставятся программы, а также получить автограф фигуристки и писателя.

4 апреля в 19:00 начнется встреча с победителем XI сезона литературного конкурса «Новая детская книга» в номинации «Мистика. Хоррор. Саспенс» Глебом Кащеевым. Он проставит фантастический роман «Лабрис».

Книга повествует о девочке, которая очнулась в незнакомом месте и стала невидимой для других людей. Она находит себе подругу с необычными способностями и пытается разобраться в тайне лабиринта, нарисованного в сарае, где очнулась.

Презентация книг пройдет в магазине «Читай‑город» по адресу: Москва, м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4-й этаж.

Количество мест на встречах ограничено. Посетителям необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.