РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. Около 260 кубометров мусора вывезли и утилизировали подрядные организации Люберец с региональных дорог на территоии округа, сообщил представитель Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин.

«Для поддержания сети региональных дорог и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в нормативном состоянии ежедневно проводятся плановые работы. В их перечень входит уборка остановочных павильонов и посадочных площадок, механизированная уборка проезжей части, ручная уборка тротуаров от наледи, мойка дорожных знаков, очистка урн», - сказал Крупенин.

Он отметил, что в выходные дни была осуществлена оцифровка ям. На текущей неделе проведут ямочный ремонт.