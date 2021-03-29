РИАМО - 29 мар. В Москве в понедельник вечером загруженность дорог достигла 7 баллов из 10 возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на улицах Валовая и Житная, Известковом переулке, Лубянском проезде, улице Ильинка.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением образовались на северо-западе, западе и юго-западе столицы.

К 20:00 загруженность городских дорог снизится до 5 баллов, к 21:00 - до 3 баллов.