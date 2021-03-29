РИАМО - 29 мар. Неизвестный сообщил в московские аэропорты Домодедово и Шереметьево о минировании авиационных вышек, передает ТАСС.

Ранее в понедельник специалисты проверяли воздушную гавань Шереметьево из-за поступившей информации о взрывных устройствах во всех терминалах.

«Поступило еще одно сообщение об угрозе взрыва, неизвестный сообщил, что заминированы авиационные вышки в аэропортах Домодедово и Шереметьево. На место направлены специалисты для проверки информации», - сказал источник в экстренных службах.

Он уточнил, что воздушные гавани работают в штатном режиме.