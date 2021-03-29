РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Начиная с 3 апреля в подмосковном Красногорске проведут субботники на 30 площадках, сообщил временно исполняющий полномочия главы горокруга Алексей Спасский.

«Завершаем подготовку к месячнику по благоустройству. Начиная с этой субботы, 3 апреля, субботники пройдут на 30 площадках по всему округу. Подробный адресный перечень доступен на сайте администрации», - написал Спасский в своем Instagram-аккаунте.

Он пригласил всех активных и неравнодушных жителей присоединиться к субботникам и добавил, что перчатки и инвентарь выдадут на месте.

По словам Спасского, важным событием и отличием субботников станет внедрение и знакомство с единой платформой для голосования Минстроя РФ. Волонтеры на субботниках будут рассказывать жителям о предстоящем Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».