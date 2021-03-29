РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Свыше 1 тыс обращений направили жители подмосковного Красногорска временно исполняющему обязанности главы горокруга Алексею Спасскому за неделю.

«Уважаемые красногорцы! Больше тысячи обращений вы направили мне за эту неделю – в пабликах, личных сообщениях, по электронной почте. Хочу выразить вам огромную благодарность за обратную связь, основную проблематику, а особенно – за конструктивные предложения», – написал Спасский в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что оперативные вопросы и экстренные ситуации отрабатывают в режиме реального времени без выходных и праздников. Продолжают работу профильные Telegram-чаты «Будет чисто» и «Красногорск. Транспорт и дороги».

По словам Спасского, гораздо больше времени требуется, чтобы решить такие глобальные задачи, как строительство дорог и соцобъектов, ввод жилья в проблемных ЖК и другие.

«Но мы продолжаем курс на перемены к лучшему в интересах наших жителей. Например, в ближайшие два года в округе откроем 3 школы и 5 детских садов, это плюс 2137 мест для дошкольников и плюс 2200 – для школьников», – подчеркнул Спасский.

Он заверил, что будет и дальше отслеживать обращения и стараться каждое отработать максимально быстро.

«Параллельно подумаем над новыми форматами онлайн-общения», – заключил Спасский.