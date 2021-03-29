РИАМО - 29 мар. Индексацию социальных пенсий проведут в России с 1 апреля, размер выплат вырастет на 3,4%, сообщает «Вечерняя Москва».

«Средний размер социальной пенсии после индексации будет составлять 10 183 рубля», – говорится в сообщении.

Такие выплаты получают люди с инвалидностью, граждане, у которых нет достаточного стажа работы для того, чтобы получать страховую пенсию. Также социальная пенсия назначается в связи с потерей кормильца.

Размер индексации соцпенсии определяется согласно величине прожиточного минимума пенсионера в течение двух предыдущих лет.

Индексация коснется свыше 3,9 млн россиян. На повышение выплат в бюджете Пенсионного фонда РФ предусмотрено 12,8 млрд рублей.

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