РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже продуктов из сетевого магазина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя службы безопасности одного из сетевых продуктовых магазинов деревни Лаговское о том, что неизвестный похитил продукты питания. Общая сумма материального ущерба составила более 15 тыс рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 58-летний уроженец Раменского района Московской области, который дал признательные показания в совершении данного преступления. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».