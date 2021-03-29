РИАМО - 29 мар. В столице после реконструкции открылись филиал №4 городской поликлиники №22 в районе Котловка и филиал №2 детской поликлиники №48 в Кузьминках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

Обновленные медучреждения посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У вас целый ряд инноваций. Во-первых, это полная реконструкция самого старого корпуса из-за его физического износа, благоустройство, внешний фасад, совершенно новая и современная внутренняя отделка, логистика для пациентов и врачей совершенно другая, полная замена оборудования», — сказал Собянин в ходе осмотра филиала №4 городской поликлиники №22.

По его словам, в обновленных поликлиниках будут работать самые востребованные специалисты. Врачи, как минимум, восьми специальностей избавят посетителей филиалов от необходимости ехать в центральную поликлинику.

Собянин подчеркнул, что наиболее важно было укомплектовать такие небольшие поликлиники специалистами и новой техникой.

Мэр поблагодарил врачей за терпение во время реконструкции и в условиях пандемии коронавируса.

Поликлинику в Котловке оснастили 1295 единицами современной медтехники, обновили кабинеты офтальмолога, ЛОРа и хирурга. Там работают 79 человек.

В медучреждении сделали удобную навигацию по кабинетам. Окружающую территорию озеленили и благоустроили.

Рядом с детским филиалом поликлиники в Кузьминках скоро закончат реконструировать и взрослое отделение.

Одним из основных требований нового стандарта является наличие восьми самых востребованных врачей в каждом филиале. Среди них: врач общей практики/терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог.

Регистратуры в медучреждениях полностью заменили электронные стойки информации с консультантами.

По словам Собянина, раньше ремонт поликлиник занимал около года. Сейчас опыт в этом деле позволяет справиться за 8-6 месяцев.

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