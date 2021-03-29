РИАМО - 29 мар. Две новостройки передали под заселение по программе реновации в столичном районе Косино-Ухтомский, новые квартиры получили более 400 горожан, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Как отметил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, в понедельник приступили к выдаче смотровых ордеров на равнозначные квартиры в корпусах по адресам: улица Черное озеро, дом 4 и улица Оренбургская, дом 3, жителям девяти домов района Косино-Ухтомский.

«Мы уже преодолели рубеж в 80 новостроек, переданных под заселение по программе реновации жилищного фонда. На территории Восточного административного округа насчитывается восемь таких домов», – сказал Левкин.

По его словам, всего в Косино-Ухтомском сносу и демонтажу подлежат 55 домов с общей площадью квартир около 100 тыс. кв. м. Для их переселения подобраны 10 стартовых площадок с потенциалом 80 тыс. кв. м.

Всего в ВАО расселению подлежат 1062 дома. Для них на востоке города подобрано 86 площадок для возведения новостроек.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в Москве в августе 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.