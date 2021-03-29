РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Коммунальщики подмосковного Подольска приступили к помывке остановочных павильонов в рамках месячника по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соответствии с планом проведения месячника по благоустройству на территории округа проводятся различные виды работ. В повестке дня – помывка остановочных павильонов и ограждений, уборка тротуаров и газонов от мусора, отсыпка декоративной щепы в цветочные клумбы, а также работы по ремонту и покраске малых архитектурных форм. Так, в понедельник силами мобильных бригад Подольского комбината благоустройства были проведены работы по помывке остановки вдоль проезжей части на улице Рабочей. Всего приведут в порядок и помоют 28 остановочных пунктов.

Месячник по благоустройству стартует 30 марта, но бригада Подольского комбината по благоустройству заранее приступила к уборке территорий. Среди основных работ – помывка остановочных павильонов, дорожных ограждений, уборка мусора, покраска бортового камня. ПКБ обслуживает 28 остановочных павильонов, на сегодняшний день помыты 30%. В благоустроительных работах задействованы 110 человек.

Помимо этого, коммунальщики приступили к работам по помывке ограждений от грязевых отложений на улице Комсомольской, всего на балансе комбината находится 7 км дорожных ограждений. После промывки производится их покраска.

Особое внимание уделили работам по отсыпке декоративной древесной щепы в клумбы и цветники, а также приступили к покраске лавочек в Екатерининском сквере. Всего предприятию предстоит помыть и покрасить более 2 тыс малых архитектурных форм.