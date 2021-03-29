РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мар. Во Дворце культуры «Балашиха» вручили награды победителям X международного фестиваля-конкурса «Театральные ассамблеи», в нем приняли участие около 100 коллективов из столичного региона, а зарубежные артисты исполнили театральные номера в онлайн-формате, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Почетным гостем церемонии вручения наград стал депутат Мособлдумы от «Единой России» Николай Черкасов, который поздравил участников фестиваля от имени председателя регионального парламента Игоря Брынцалова и рассказал о партийном проекте «Культура малой Родины».

«Год от года уровень фестиваля и мастерства артистов повышаются. Организации всех уровней, начиная с федерального, знают о фестивале и участвуют в его подготовке. Не каждая муниципальная театральная площадка может гордиться таким вниманием. В знак благодарности за колоссальный труд Мособлдума решила наградить организаторов памятными подарками», — сказал Черкасов.

По словам директора музыкального театра юного актера «Орфей» Ирины Григорян, в текущем году фестиваль преодолел десятилетний рубеж. За эти годы они многого добились. «Театральные ассамблеи» — это не только три концертных тура, но и большая подготовительная работа, которую проделывают все участники фестиваля.

«У нас проходят мастер-классы, открытые уроки, пресс-конференции. Мы уже строим планы на следующий год, разрабатываем новые проекты и с уверенностью можем сказать — нас ждут новые горизонты», — подчеркнула Григорян.

Фестиваль-конкурс проходит в три этапа. Участники проявили свои вокальные, хореографические и театральные таланты. Завершилось творческое состязание масштабным гала-концертом.

«Театральные ассамблеи» — театрально-музыкальный проект, который объединяет театр, музыку, балет и хореографию. Главная цель — популяризировать культурные ценности и вовлечь в театральную жизнь жителей Балашихи.