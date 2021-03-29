РИАМО - 29 мар. Перед матчем со Словакией 10 футболистов сборной России сдали допинг-тесты, имена тех, кто проходил тестирование, неизвестны, сообщает Газета.ru.

Матч со Словакией пройдет 30 марта в Трнаве и начнется в 21:45 по Москве.

«Процедура прошла в обычном режиме. Внесоревновательному контролю подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения», – говорится в сообщении.

В отборочном цикле чемпионата мира по футболу 2022 года сборная России обыграла Мальту со счетом 3:1, а после Словению – 2:1. Футболисты набрали шесть очков в шести матчах.