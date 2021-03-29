РИАМО - 29 мар. Подмосковный гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» стал победителем народного голосования ежегодной национальной премии индустрии специальных событий в номинации «Фестиваль года», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Народное голосование проходило на сайте премии с 5 по 18 февраля.

«Мы делаем этот фестиваль в первую очередь для людей и победа именно в народном голосовании для нас очень значима. Это признание нашей работы и большая мотивация продолжать идти вперед и развиваться», – сказал исполняющий обязанности министра правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко.

Он отметил, что фестиваль важен не только как полезный, веселый и интересный отдых для гостей, но также в регионе его видят драйвером для продвижения и развития фермеров и ремесленников Подмосковья и всей России.

«И, конечно, мы хотим влюбить как можно большее количество людей в продукцию наших фермерских хозяйств и изделия ремесленников народных промыслов. Поэтому будем искать новые форматы, креативить с наполнением, чтобы фестиваль становился еще лучше», – добавил Шимко.

«Сыр. Пир. Мир» – ежегодный гастрономический фестиваль, объединяющий сельское хозяйство, экономику, культуру и досуг. Поддержка фермеров и ремесленников Подмосковья – главная задача фестиваля.

В минувшем году фестиваль проходил в Истре четыре дня и собрал более 180 тыс. гостей. Своими продуктами и изделиями посетителей фестиваля угощали и радовали 400 участников из 46 регионов России – фермеры, виноделы, пивовары, ремесленники.

Фестиваль прошел при поддержке правительства Московской области в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

За время фестиваля было реализовано 66 т сыра, 37 т молочной продукции, 12 т колбасы и мяса, 11 т меда, 30 т хлеба, 9 т каш, круп и муки.

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