РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. В подмосковном Подольске проводят проверку по факту наезда на двух детей на улице Свердлова, несовершеннолетние получили травмы, сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В Подольске 24 марта в 17:05 на улице Свердлова у дома 26 водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия два ребенка получили травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.