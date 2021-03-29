РИАМО - 29 мар. Пилоты Московского авиационного центра всю весну тренируются и готовят технику к весенне-летнему периоду, сообщается на сайте мэра Москвы.

В подготовку входят теоретические занятия с летным и инструкторским составом, тренировки на тренажерах и целевые полеты в сложных условиях мегаполиса с плотной городской застройкой.

«Летчики также изучают порядок действий в экстренной ситуации с имитацией аварийной посадки вертолета в различных условиях. Спасатели Московского авиацентра учат нас применять аварийно-спасательное оборудование и оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим», — сказал заместитель командира летного отряда авиацентра Алексей Диденко.

Проверке подлежат авиатехника, аэродромное оборудование и средства связи. Обеспечить поддержку в экстренных ситуациях смогут только тренированные летчики и рабочая техника.

В летнее время видимость может сильно упасть из-за запыления кабины во время посадки. В ходе занятий пилоты делятся опытом и умениями полетов в городских условиях.

Вертолеты Московского авиационного центра обеспечивают санитарную эвакуацию, тушение пожаров, поиск людей или участие в других происшествиях.

Воздушная «скорая» и тушение пожаров на лету – как работает Московский авиационный центр>>