РИАМО - 29 мар. Пилоты Московского авиационного центра всю весну тренируются и готовят технику к весенне-летнему периоду, сообщается на сайте мэра Москвы.
В подготовку входят теоретические занятия с летным и инструкторским составом, тренировки на тренажерах и целевые полеты в сложных условиях мегаполиса с плотной городской застройкой.
Проверке подлежат авиатехника, аэродромное оборудование и средства связи. Обеспечить поддержку в экстренных ситуациях смогут только тренированные летчики и рабочая техника.
В летнее время видимость может сильно упасть из-за запыления кабины во время посадки. В ходе занятий пилоты делятся опытом и умениями полетов в городских условиях.
Вертолеты Московского авиационного центра обеспечивают санитарную эвакуацию, тушение пожаров, поиск людей или участие в других происшествиях.
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