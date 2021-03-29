РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. Культурные учреждения подмосковных Люберец на минувшей неделе провели 311 мероприятий, сообщил в понедельник замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

«На минувшей неделе культурные учреждения провели 311 мероприятий, из них 209 очно. 25 марта в Люберецком ДК состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры», - сказал Криворучко.

Он отметил, что 77 наград привезли коллективы культурно-досуговых учреждений. Театр «Радуга» стал победителем международного фестиваля театров кукол в номинации «Любимцы публики».