РИАМО - 29 мар. Компания «РГ-Девелопмент» совместно с издательским домом «Лингва-Ф» представляет первую книгу из серии «Жизнь в окружении истории» — «Прогулки по Октябрьскому Полю и окрестностям» — в рамках книжной выставки NON/FICTION, которая проходит в Гостином дворе с 24 по 28 марта, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«РГ-Девелопмент» реализует один из ключевых для столицы проектов редевелопмента на территории бывшей промзоны №41 «Октябрьское поле». Сегодня промзоны занимают порядка 17% территории столицы и являются перспективными площадками градостроительного развития. При разработке своих проектов застройщик учитывает историческую, архитектурную и культурную составляющую района.

«В книге, созданной при поддержке девелоперской компании, рассказывается о достопримечательностях Щукина и Октябрьского Поля, Серебряного Бора, Троице-Лыкова и бывшего села Всехсвятское», - говорится в сообщении.

Вместе с автором читатель сможет совершить увлекательные прогулки по маршрутам, узнать что-то новое о московских усадьбах, улицах, домах и памятниках, выдающихся людях.

«В первую очередь это культурно-просветительский проект, который должен обратить внимание широкой общественности на уникальную красоту и разнообразие архитектуры столицы, ее культурное, историческое и духовное наследие», — сказала гендиректор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.

Она добавила, что книга посвящена той части Москвы, где компания ведет комплексное преобразование старой промышленной территории в современный городской квартал с полноценной инфраструктурой и благоустройством.

Социально ответственный подход застройщика к осваиваемой территории особо отмечают эксперты, принявшие участие в работе над книгой.

«Пожалуй, впервые я столкнулся с тем, что застройщик не просто возводит новый комплекс, но и заботится, чтобы новоселы понимали, где именно они теперь живут. В книге я рассказал об истории этой части Москвы и ее настоящем. Надеюсь, что книга поможет москвичам увидеть город по-новому, гордиться его прошлым и вместе думать о будущем», — отметил автор книги, краевед и журналист Олег Фочкин.

В издательском доме подчеркнули, что книга «Прогулки по Октябрьскому Полю и окрестностям» станет началом серии изданий об истории разных районов города.

«Москва - динамично развивающийся город. Важно понимать, что не зная истории, невозможно строить будущее. Исследовательский и издательский проект «Жизнь в окружении истории», который представила девелоперская компания «РГ-Девелопмент» и издательский дом «Лингва-Ф», познакомит москвичей с историей разных районов, расскажет об истории города и его жителей», — добавила директор ИД «Лингва-Ф» Елена Фесенко.

Жилой квартал «Октябрьское поле» возводится компанией «РГ-Девелопмент» на северо-западе Москвы в рамках комплексной реорганизации части промзоны №41, проект направлен на создание комфортного и благоустроенного пространства.

Проект реализуется в несколько этапов. Первые четыре корпуса и детский сад были введены в эксплуатацию в 2017 году, в текущем году завершается строительство второй очереди.

Для реализации третьего этапа проекта компания «РГ-Девелопмент» подписала с правительством Москвы первый в России договор о комплексном развитии промышленных территорий. До конца 2024 года планируется завершить строительство новых домов, школы, поликлиники, детских садов, благоустроить территорию и создать новую улично-дорожную сеть.