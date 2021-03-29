РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Полицейские разыскивают подростка, который пропал в деревне Матвеевское подмосковного Подольска около суток назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Никита Кечеруков 2004 года рождения 28 марта ушел из дома, расположенного в деревне Матвеевское микрорайона Львовский, и до настоящего времени не вернулся. На вид ему 16-17 лет. Он славянской внешности, рост 185 см, волосы темные, длинные по центру головы и коротко выстрижены по бокам, глаза карие.

Был одет в синюю короткую куртку, темные спортивные брюки, укороченные в молодежном стиле, черные зимние кроссовки. Ребенок имеет небольшой шрам на правой ключице.

Всех лиц, располагающих информацией, просят обращаться по телефонам: 8(496)760-78-24 - дежурная часть Львовского отдела полиции; 8(496)763-02-63 - дежурная часть УМВД России по горокругу Подольск или по телефону 112.