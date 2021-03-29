РИАМО - 29 мар. С начала 2021 года в Подмосковье к порталу «Добродел» присоединилось свыше 60 тыс пользователей, всего на портале зарегистрировано 1,8 млн человек, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«За первые три месяца 2021 года к порталу «Добродел» присоединились 63 тыс пользователей. Мобильное приложение установили более 30 тыс человек. С начала года в Центр управления регионом жители прислали свыше 182 тыс сообщений», – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Рейтинг обращений за I квартал этого года составили тематика снега - 87 тыс сообщений, благоустройство - 27,7 тыс, ЖКХ - 25,7 тыс, дороги - 17,7 тыс, здравоохранение - 9,3 тыс, общественный транспорт - 5,7 тыс.

За пять лет жителями Московской области было прислано свыше 4,2 млн сообщений.