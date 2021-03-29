РИАМО - 29 мар. В понедельник стала известна личность человека, который погиб под поездом в столичном метро, им оказался 72-летний бизнесмен, основатель и председатель совета директоров крупной сельскохозяйственной промышленной группы ЗАО ПГ «Алсико» Валерий Багдасаров, сообщает kp.ru.

Сейчас полицейские проводят проверку. Оперативники выясняют, зачем миллионер спустился в московский метрополитен.

«Что именно Валерий Багдасаров делал на станции в тот злополучный день, а также как и при каких обстоятельствах мужчина упал на рельсы, установит следствие», – говорится в сообщении.

21 марта на станции «Дмитровская» московского метрополитена под колеса прибывающего состава упал человек. Работники станции попытались помочь мужчине, однако было поздно. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, спасти, как оказалось, бизнесмена – не удалось. Миллионеру отрубило голову. После проишествия его тело достали с путей и доставили в судебный морг.