РИАМО - 29 мар. Чтобы записать ребенка в первый класс в Подмосковье, больше не нужно приносить оригиналы документов в школу, документы будут проверяться дистанционно, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В школах Московской области 1 апреля стартует подача документов в первые классы по месту регистрации ребенка. Начиная с этого года оригиналы документов в школу приносить не нужно, все документы будут проверяться удаленно. Это сделано для удобства родителей будущих первоклассников», - сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Теперь это можно быстро и удобно сделать через портал госуслуг. Процедура простая и не займет много времени.

По словам Каклюгиной, запись по месту регистрации продлится до 30 июня. Для того чтобы попасть в желаемую школу не по месту жительства, можно будет подать документы уже с 6 июня. Право преимущественного поступления могут получить дети, у которых в школе учатся братья или сестры.

В этом учебном году школы Подмосковья приняли более 110 тыс новых учеников.

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