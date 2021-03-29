РИАМО - 29 мар. После тяжелой болезни скончалась главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко, передает «Российская газета».

Андросенко было 74 года. Она является заслуженным работником культуры РФ, почетным работником общего образования РФ, членом Союза писателей России и Союза журналистов Москвы.

«Более З0 лет, с 1985 года по настоящее время, Татьяна Филипповна Андросенко руководила журналом «Мурзилка» - символом детства, легендой отечественной журналистики, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса как самый долго издающийся детский журнал в мире», - говорится в сообщении.

Детский журнал «Мурзилка» печатается уже 97 лет. За это время в нем публиковались почти все классики отечественной детской литературы.

Андросенко сумела сохранить традиции прошлых лет, но также сделать «Мурзилку» современным, интересным и полезным для большого круга читателей журналом.