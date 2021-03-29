РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мар. Полицейскими задержан подозреваемый в краже денег из квартиры на улице Троицкой в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть 4 отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 33-летней местной жительницы о том, что знакомый, находясь в квартире заявительницы на улице Троицкой, похитил денежные средства. Сумма ущерба составила более 50 тыс рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний местный житель. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. По данному факту следователем следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.