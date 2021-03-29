РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мар. В городском округе Мытищи пресечен факт фиктивной постановки на учет 13 иностранных граждан, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

С целью проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации участковые уполномоченные полиции Мытищ проверили квартиру на улице 3-ей Новой.

42-летняя хозяйка квартиры поставила на миграционный учет 13 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставила. По данному факту дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

Злоумышленнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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