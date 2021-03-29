РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. Традиционные соревнования по конкуру на Весенний кубок конноспортивного клуба «Фаворит» пройдут в Подольске 14 апреля, сообщается в группе «Конноспортивный клуб ФАВОРИТ г.о. Подольск М.О» в соцсети «ВКонтакте».

Традиционные соревнования по конкуру на Весенний кубок КСК «Фаворит» пройдут в подмосковном Подольске 14 апреля. Турнир будет проходить в манеже на песке. Начнется выступление всадников в 14:00. Им предстоит показать свои навыки в общем зачете, в зачетах на чистоту и резвость, а также показать элементы управления на стиль посадки всадника.

Посмотреть турнир смогут все желающие по адресу: деревня Бородино, Варшавское шоссе, дом 1.