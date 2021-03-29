РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мар. В Балашихе, в Главном храме Росгвардии состоялось праздничное богослужение к 5-летию Росгвардии и 210-летию со дня образования войск правопорядка России, военнослужащие и жители микрорайона во время молебна смогли приложиться к иконе Святого равноапостольного великого князя Владимира, которую специально доставили из центрального музея Росгвардии, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Литургию отслужил благочинный Балашихинского церковного округа протоиерей Димитрий Мурзюков. Молебен посетили замначальника Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-майор Андрей Щербина, командир дивизии имени Ф.Э. Дзержинского генерал-майор Дмитрий Черепанов, офицеры и военнослужащие, жители микрорайона.

«Я хочу поздравить от лица командования Росгвардии всех сотрудников с нашим профессиональным праздником — 210-й годовщиной со дня образования войск правопорядка и пятой годовщиной со дня образования Росгвардии. Это богослужение — дань уважения всем военнослужащим и дань памяти тем, кто погиб, до конца выполнив свой служебный долг», — сказал Щербина.

После литургии прихожане смогли приложиться к иконе Святого равноапостольного великого князя Владимира, которую специально доставили на богослужение из центрального музея Росгвардии. Позже ее планируют передать Князь-Владимирскому храму.

Кроме того, в дар храму передали икону праведного Иоанна Кронштадтского. Она написана на пожертвования 80 тысяч человек, которые выразили благодарность Росгвардии.

Храм равноапостольного князя Владимира заложен в микрорайоне Дзержинского в Балашихе в декабре 2016 года. Рядом с ним установлена стела, посвященная истории Росгвардии, и разбит Владимирский парк.