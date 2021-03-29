РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. Более 1,5 тысячи человек вышли на уборку улиц в подмосковных Люберцах на прошедшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации округа Залимхан Гаджиев.

«На минувшей неделе подрядными организациями ежедневно проводилась работа по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 243 единицы спецтехники и более 1,5 тысячи человек. Использовано 49 тонн противогололедных материалов», - сказал Гаджиев.

Он уточнил, что продолжается работа по предотвращению запаркованности возле мусорных баков. Он попросил жителей не парковать свои автомобили вблизи контейнерных площадок Люберец.

«На минувшей неделе сотрудниками управления благоустройства проводилась проверка качества выполнения управляющих организаций своих обязанностей по содержанию. В администрации Люберец поступило 204 обращения», - сказал Гаджиев.