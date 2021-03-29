РИАМО - 29 мар. Московская область заняла третье место в медиарейтинге по упоминаемости регионов РФ в контексте указа президента страны за февраль 2021 года, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

В тройку лидеров также вошли Краснодарский край и Башкортостан.

«СМИ сообщали, что в Московской области началось строительство Северного обхода Лобни в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - говорится в сообщении.

Также СМИ сообщали, что в Московской области стартовала Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», которая проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

А еще СМИ писали, что в рамках нацпроекта «Экология» в 2020 году на вторичную переработку в Подмосковье было отправлено свыше 2 млн тонн отсортированного мусора.

Нацпроект «Экология» включает в себя 11 федеральных проектов и реализуется до конца 2024 года. Работа ведется по таким направлениям, как отходы, вода, воздух, биоразнообразие и технологии.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майского указа № 204» Владимира Путина.

«Точка — свалок нет!»: что будет с мусором в Подмосковье после закрытия полигонов>>