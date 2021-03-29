РИАМО - 29 мар. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил назначать социальные пособия в России на основании общего дохода семьи, а не только при наличии детей, сообщает РИА Новости.

Такое предложение Кудрин высказал во время заседания бюджетного комитета Совета Федерации.

«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей», - сказал Кудрин.

Он отметил, что это поможет снизить бедность и достигнуть тех целей, которые поставил президент страны.

Кудрин добавил, что Счетная палата проанализировала действующие меры поддержки и пришла к выводу, что даже их увеличение не всегда приводит к выходу из зоны бедности.

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