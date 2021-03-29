РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мар. Учащиеся четырех школ Балашихи примут участие в историко-патриотической смене «Школьный Музей Победы» во всероссийском детском центре «Орленок» с 29 марта по 18 апреля, в рамках которой продемонстрируют уникальные экспонаты своих музеев, сообщает пресс-служба Музея Победы министерства культуры Российской Федерации.

Ребята из школ №3, 15, 12 и гимназии №5 подмосковной Балашихи представят в «Орленке» экспонаты из своих музеев, многие из которых найдены во время поисковых экспедиций.

Ученики школы №3 продемонстрируют раритеты школьного музея «Наследие» - книгу фронтовых записей краснофлотца Евдокима Гаврилова, две фляги времен войны, котелок, солдатскую кружку, подаренные музею поисковой группой «Победа».

Старейший школьный музей боевой славы «Взлет» представят ученики из школы №15. Среди музейных предметов - макет атомной подлодки, фотографии вице-адмирала Буриличева (выпускника школы № 15), узницы концлагерей, учителя математики Пудовой, а также ее рукописные воспоминания и фото 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Пудова. Помимо этого, они покажут интересные видеоролики.

Участники центра патриотического воспитания музея «Истоки» школы №12 познакомят с интересными экспонатами, рассказывающими о Великой Отечественной войне, войне в Афганистане и Чечне.

Лицеисты гимназии №5 расскажут о своем историко-патриотическом музее «Поиск», который активно проводит поисково-исследовательскую работу и развивает экскурсионную деятельность. Участники группы везут планшет и солдатскую сумку (солдатский патронташ) под патроны и копию летной книжки.

Ребята из Балашихи также примут участие в образовательных акциях и проектах, станут ведущими всероссийского проекта «Уроки Мужества. Истории, которых нет в книгах», «История одного экспоната», смогут увидеть уникальную экскурсию «Подвиг Народа», пообщаются с экспертами по музейной педагогике, руководителями федеральных музеев, партнерами Музея Победы.

За активное участие в программе подростки получают удостоверение «Юный экскурсовод», грамоты, сертификат участника смены.