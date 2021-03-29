РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. Процент сбора за услуги ЖКХ в подмосковных Люберцах на 26 марта составил 98%, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник управления «Люберцы» МосОблЕИРЦ Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ на 26 марта составил 98%. В период с 22 по 26 марта поступило девять обращений, из них шесть - по задолженности за оплату услуг ЖКХ, три - по передаче показаний по приборам индивидуального учета», - сказала Мотыль.

Она отметила, что решением губернатора Московской области Андрея Воробьева для снижения финансовой нагрузки на жителей корректировка платы за отопление на основе показаний общедомовых приборов учета тепла за 2020 год будет разделена на три равных доли и отразится в квитанциях за март, апрель и май 2021 года.