РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мар. До конца 2021 года достроят три социально значимых объекта на территории городского округа Мытищи, в том числе к декабрю закончится строительство детского сада на 200 мест в микрорайоне 17А, сообщается на сайте администрации горокруга.

В июне ГК «ПИК» обязуется сдать в эксплуатацию поликлинику для взрослых с женской консультацией и детско-юношескую спортивную школу в микрорайоне 16. К декабрю ООО «Инград» достроит детский сад на 200 мест в микрорайоне 17А.

В следующем году завершится строительство еще двух объектов, которые возводит УКС администрации Мытищ: детский сад на 290 мест в микрорайоне 16 и физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом в селе Марфино.