РИАМО - 29 мар. В прошлом году члены Московского областного молодежного парламента рассмотрели 5 законопроектов области и 10 законодательных инициатив, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

О деятельности Московского областного молодежного парламента за 2020 год на 142-м заседании Мособлдумы рассказал его председатель Андрей Урусов.

«Было проведено: 2 заседания МОМП, 24 заседания Совета Молодежного парламента; более 50 заседаний профильных комиссий. На этих мероприятиях членами Молодежного парламента рассмотрено 5 законопроектов области и 10 законодательных инициатив», - говорится в сообщении.

Среди них: введение возможности безналичной оплаты питания в общеобразовательных организациях, установление звания «Почетный донор Московской области», установление стипендий для молодых специалистов научных организаций области.

Сейчас инициативы парламента проходят обсуждение в правительстве и профильных комитетах думы. Кроме того, члены МОМП провели 59 очных и столько же онлайн-приемов. Рассмотрено 948 обращений, из которых в почти 90% случаев приняли положительное решение.

«Отмечу, что здесь не учитывались заявки на доставку пожилым людям и многодетным семьям лекарств и продуктов, которые мы принимали в период пандемии», – сказал Андрей Урусов.

С 8 по 10 апреля этого года в 51 муниципальном образовании пройдут выборы в молодежные парламенты. Андрей Урусов попросил поддержку председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и всех депутатов Мособлдумы.

«Я уже дал поручение депутатам уделить внимание молодежным выборам в своих округах, помочь в организации и проведении голосования, помочь с информированием жителей. Это действительно важный орган, который находится в тесном взаимодействии с молодежью Подмосковья, и помогает нам, законодателям, видеть и слышать желания и потребности молодых людей», - ответил председатель Мособлдумы.