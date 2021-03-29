В ночь на 24 марта в подмосковном Талдоме произошел инцидент, который потряс общественность: в одном из домов обнаружили истощенную девочку, жившую в антисанитарных условиях со множеством кошек. Шестилетний ребенок не разговаривал и передвигался, ползая на четвереньках. Девочку доставили в больницу, а против ее матери возбудили уголовное дело. Подробности громкого происшествия и мнения жителей – в материале РИАМО.

Отзывалась на «кис-кис»

Из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Московской области следует, что ребенка обнаружили случайно во время патрулирования городской территории. Сотрудники правоохранительных органов заметили подозрительного мужчину, который попытался скрыться от них, запрыгнув в окно в частном доме на улице Салтыкова-Щедрина. Зайдя внутрь здания, полицейские обнаружили, помимо беглеца, девочку на вид лет трех-четырех без одежды в истощенном состоянии. В доме находилась и ее мать. По данным СМИ, само помещение было обставлено минимумом мебели и завалено различным мусором, пустыми бутылками и окурками. Средств гигиены, отопления и горячей воды тоже не наблюдалось – ребенок содержался в явно антисанитарных условиях.

Кроме того, в доме жили около 20 кошек. Найденный в окружении зверей ребенок периодически мяукал и отзывался на обращение «кис-кис». Помимо прочего, девочка не могла ходить, передвигаясь ползком на четвереньках. Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, она ела из кошачьих мисок, а корм для животных был практически единственной едой, которая присутствовала в доме.

Вскоре ребенка доставили в больницу. Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, девочка не разговаривает, мышцы у нее на ногах атрофированы, присутствует недобор веса. За ней наблюдают врачи, оценивая ее состояние на текущий момент как удовлетворительное. Также, по данным СМИ, ребенок отстает в развитии от своих сверстников, не знает цвета и боится воды, но при этом социализирован, идет на контакт с медиками.



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«Бомж чище одевается»

Матерью девочки оказалась женщина 1986 года рождения по имени Юратэ-Алприка родом из Латвии. У нее российское гражданство и прописка в Новой Москве. Издание «МК» пишет, что женщина купила дачный дом в Талдоме в 2015 году, продав квартиру в московском районе Свиблово. Кроме того, Алприка оказалась матерью сразу двух дочерей. По некоторым данным, постоянно она проживала вместе со старшей из них, 11-летней, по месту прописки в Новой Москве. Продукты для младшей, шестилетней, привозила примерно раз в две недели. Официально женщина нигде не работает; по данным Telegram-канала Mash, у нее нет даже начального образования.

Мужчиной, скрывавшимся в доме Алприки, оказался ее 65-летний знакомый (он назвался ее крестным отцом). На тот момент он несколько суток проживал вместе с истощенной девочкой. Подобное происходило не в первый раз: женщина подтвердила сотрудникам правоохранительных органов, что регулярно оставляла дочь под его присмотром. Правда, проводил ли он с девочкой все время или бросал одну, женщина ответить так и не смогла.

Соседи отзываются о проблемном «семействе» не лучшим образом. Так, сосед мужчины, с которым проживала девочка, рассказал «Москве 24»: «Бомж чище одевается, чем он. Я даже не знаю, как его назвать. По помойкам лазил, у «Пятерочки», «Магнита». Видел раз, как он корм собачий тащил, зная, что у них нет собаки».

Также соседи упоминали о пристрастии Алприки к алкоголю.

«Учитывая, в каком состоянии был их дом, странно, что девочка вообще выжила», – поделилась своими мыслями с РИАМО одна из жительниц города.

Другая жительница Талдома рассказала, что горожане толком не знали о существовании младшей девочки, а встречали только ее сестру, когда та бывала в Талдоме. Выглядела она не лучшим образом.

«Девочка несколько раз заходила в магазинчик на улице, параллельной ее дому. От нее шел неприятный запах, зимой она ходила в резиновых сапогах. Одежда и школьный рюкзак были грязными. Купила жвачку», – рассказала РИАМО местная жительница.

Также она отметила, что старшая девочка сначала ходила в школу в Талдоме. Однако затем она перестала там появляться: «Чуть менее двух лет назад учителей сильно обеспокоило, что ребенка не видно в школе. Тогда несколько раз приезжали [с проверкой], но в дом зайти не смогли. Дело было зимой, но ни освещения, ни следов у дома не было».

По данным «МК», на момент беседы с полицейскими девочка отзывалась о себе в мужском роде и заявила, что уже не ходит в школу, потому что мать учит ее дома.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, которая взяла ситуацию на личный контроль, в настоящее время 11-летняя девочка также помещена для обследования в больницу.

«Дети сейчас в безопасности, мы им обязательно поможем», – отметила Кузнецова.

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Дело об истязании

По сообщению «РЕН ТВ», после задержания мать двоих детей объяснила причину своего поведения. Когда младшему ребенку исполнилось три года, Алприка решила, что девочка чем-то больна. Ее якобы насторожило то, что дочь часто смеется без повода и проявляет агрессию – бросается и щипается, пытается укусить. Из-за «недоверия к психиатрам» мать решила спрятать девочку, чтобы ту вместе с ней самой не забрали в психиатрическую больницу.

«Напугала меня своим поведением, взбесила, я просто запихнула подальше. Не говорю, что мой поступок является каким-то хорошим, это мерзко, отвратительно, но на тот момент я поступила так, как поступила», – заявила Алприка.

Посещали женщину и мысли отдать дочь в детский дом, но ее отговорили знакомые.

Прокуратура начала проверку, а вскоре последовало и возбуждение уголовных дел. В полиции было возбуждено дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ, а в следственных органах – по статьям 117 («Истязание») и 125 («Оставление в опасности») УК РФ.

Однако это не единственное, за что женщина может предстать перед судом. Как выяснилось, она могла придерживаться неонацистских взглядов: спокойно публиковала в соцсети «Вконтакте» соответствующие лозунги и фотографии с нацистским приветствием.

«В ходе осмотра страниц социальных сетей, принадлежащих обвиняемой, обнаружено, что в открытом доступе для всех размещены фото и видео, содержащие психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма (фашизма)», – рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

Таким образом, в отношении женщины возбудили очередное дело, на этот раз по признакам преступления, предусмотренного по пунктом «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. На данный момент все уголовные дела объединены в одно производство. Судьбу обеих девочек в дальнейшем будут решать органы опеки.

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