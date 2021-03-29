РИАМО - 29 мар. На северо-западе Москвы завершилось возведение крупнейшего в РФ бизнес-парка «Ростех-Сити», строительство объекта происходило за счет инвестора, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

В составе бизнес-парка класса «А» построили 13 офисных зданий, их суммарная площадь составляет 263,2 тысячи кв м. В числе зданий малоэтажные и среднеэтажные, чья высота составляет 4-5 и 10 этажей соответственно. Доминанта комплекса представляет собой 21-этажную высотку с панорамным остеклением.

В бизнес-парке разместится 82 офисных помещения, кафе, рестораны, магазины, фитнес-клуб с бассейном. К высотке примкнет экспоцентр для проведения конференций, деловых и выставочных мероприятий.

Здания связывает подземная стоянка на 1 959 машино-мест. Прилегающая территория благоустроена, пешеходные аллеи созданы, гостевые парковки на 210 машин сделаны.

Объект построили на Волоколамском шоссе, владение 75А в районе Покровское-Стрешнево. Застройщик – ООО «Ви Холдинг Девелопмент».

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что к проверкам объекта привлекались специалисты Центра экспертиз. Они провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов. Нарушения устранялись согласно срокам, которые были установлены в предписаниях.