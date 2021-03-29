РИАМО - 29 мар. В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» поселился седой дятел, который занесен в Красные книги столицы, Подмосковья и множества регионов РФ, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В Красной книге Москвы птица находится под первой категорией. Этот вид находится под угрозой исчезновения, их численность в черте города Москвы сократилась до критически низкого уровня. В 2020 году седой дятел был отмечен в ПЗ «Долина реки Сходни в Куркино» и в Битцевском лесу», – говорится в сообщении.

Специалисты Мосприроды отмечают, что самцы призывают самок барабанной дробью по стволам деревьев. Ухаживание птиц может заключаться в шумной посадке рядом с предполагаемым партнером или «ритуальном кормлении».

Зимой седые дятлы едят ягоды, сало, трухлявые пни и стволы деревьев, весной – сладкий сок деревьев, летом —муравьев и других насекомых. Осенью птицы едят созревшие плоды и ягоды лесных деревьев.

Седые дятлы обладают необычной окраской, которая представляет собой смесь серого (седого) и оливкового (желто-зеленого) оттенков. Самцы имеют красное пятнышко на голове небольшого размера. Малиновые штрихи по всему туловищу характеры для птиц из тропических лесов.

Дупло дятлы выдалбливают по очереди. Оно располагается в стволах лиственных деревьев. Птицы насиживают и выкармливают своих птенцов также по очереди.