РИАМО - 29 мар. Итоги мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Подмосковье и планы на текущий год обсудят 30 марта на расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка, сообщает пресс-служба областного парламента.

«Планируется подвести итоги мероприятий, которые прошли в 2020 году, по борьбе с борщевиком Сосновского на территории региона. Также будут озвучены планы на текущий год», - сообщает пресс-служба.

Мероприятие пройдет в 11:00 на официальном YouTube-канале пресс-центра Мособлдумы.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, в 2021 году очистить от борщевика планируют около 16 тыс га земель в 52 округах. Больше всего борщевика зафиксировали в Можайском, Волоколамском, Сергиево-Посадском и Талдомском округах, а также в Клину.

Борщевик Сосновского представляет собой растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сорняк выживает в холодном климате и активно размножается, подавляя иные растения. Безобидный вид не мешает его соку быть опасным для здоровья человека.